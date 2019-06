Straftat nicht auszuschließen Öffentlichkeitsfahndung: 47-Jährige aus Aspach vermisst

Aspach. Die 47 Jahre alte Jolanta Szewcyzk aus Aspach wird seit Montag (03.06.) vermisst. Die Frau, die als Pflegekraft arbeitet, hatte am Montag gegen 13.30 Uhr ihre Arbeitsstelle in Aspach verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Angehörige hatten sie am Montagabend als vermisst gemeldet. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste Opfer einer Straftat wurde.