Straftat nicht auszuschließen Polizei in Stuttgart sucht vermisste 38-Jährige

Wie die Polizei mitteilte, kommt die Vermisste aus Bangladesch und war zu einer Schulung nach Deutschland gereist. In Stuttgart wohnte sie in einem Hotel an der Marienstraße. Am Samstag (06.07.) checkte sie aus dem Hotel aus, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Den für den 13.07.2019 (Samstag) gebuchten Heimflug trat sie nicht an.

Die Vermisste soll circa 1,58 Meter groß sein und lange schwarze Haare haben. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 melden.