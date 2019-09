Straßensanierung nach Winnenden-Bürg Bekommt der Kreis einen Zuschuss vom Land?

Aber Reimer versprach an Ort und Stelle: „Die Aussichten sind gut.“ Der Regierungspräsident möchte vom Landratsamt noch eine aktualisierte Kostenaufstellung, die auf den genauen, aktuellen Umbauplänen aufbaut. Damit will er sich dann für einen Zuschuss vom Land an den Kreis einsetzen.

Die Bevölkerung beklagt den Missstand seit Jahren

Die Straße von Baach nach Bürg ist marode – die Fahrbahn sackt abschnittsweise an der Talseite ab. Der Asphalt bekommt Risse. Zwei Busse, die sich begegnen auf dieser steilen Route, kommen nicht aneinander vorbei. Es ist ein Missstand, den die Bevölkerung seit Jahren beklagt, den wir von der Zeitung in zig Artikeln beschrieben haben. Der Leiter des Kreis-Straßenbauamts, Matthias Straus, erklärte am Freitag selbst: „Eine gut ausgebaute, verkehrssichere Strecke sieht anders aus.“

Landrat Dr. Richard Sigel und der Kreistag sind für die Straße verantwortlich. Dass sie bald gebaut wird, stellt der Landrat in Aussicht. Stefan Hein, Verkehrsdezernent im Landratsamt, und Matthias Straus wollen den Umbau der Straße und haben bereits Pläne entwickelt. Zurzeit ist die Fahrbahn zwischen 4,70 und 5,70 Meter breit und muss immer wieder wegen Hangrutschungen notdürftig repariert werden. Straus sagt nun: „Wir werden die Straße durchgängig auf sechs Meter verbreitern.“ Die Bushaltestellen sollen sicher ausgebaut und die Entwässerung der Straße soll neu gemacht werden.