Streit um Abi an Gemeinschaftsschulen Kommentar: Weshalb die Oberstufe verwehren!?

Dass Gemeinschaftsschüler nach der 10. Klasse auf berufliche Gymnasien wechseln, dagegen ist nichts, überhaupt nichts zu sagen. Die beruflichen Gymnasien im Rems-Murr-Kreis leisten beste Arbeit. Und dass jede Gemeinschaftsschule eine Winzlings-Oberstufe zusammenstupfelt, wäre absoluter Quatsch. Das Angebot könnte für die Schülerinnen und Schüler nie so gut und weit gefächert sein, wie es an großen Schulen ist. Doch wenn eine Gemeinschaftsschule drei Profile – Sprachen, Naturwissenschaft und Sport – anbieten kann und von den Schülerzahlen her überlebensfähig ist, weshalb sollte man ihr die Oberstufe verwehren?