Streit um Kärcher-Entgeltsystem Arbeitnehmer erkämpft sich eine Ausnahme

Einer der beiden Fälle steht nun an einem Mittwoch im Oktober also auf der Tagesordnung des Landesarbeitsgerichts – und eins springt gleich zu Beginn ins Auge: Während bei früheren Prozessen rund um Kärcher immer Vertreter der IG Metall und Mitglieder der gewerkschaftsnahen Betriebsratsfraktion in Mannschaftsstärke teilgenommen haben, ist an diesem Mittwoch kein einziger da. Möglicher Grund: Der Kläger ist vor zwei Monaten aus der Gewerkschaft ausgetreten, weil er sich alleingelassen fühlte. Als er nach der Niederlage in der ersten Runde um weitere Hilfe gebeten habe, sei ihm von einem Gewerkschaftsfunktionär bloß „schwammig“ erklärt worden, der Fall sei halt „schwierig“.

Hat die Gewerkschaft diesen Kampf als aussichtslos abgehakt? Falls ja, dann war das vorschneller Kleinmut, wie sich an diesem Mittwoch offenbart.

Ein Richter kommt ins Staunen

Richter Roland Stöbe referiert einleitend seine Sicht der Dinge und lässt schnell durchblicken, dass es aus seiner Sicht im Gebälk der Kärcher-Konstruktion „Attraktiver Arbeitgeber“ doch etwas knirscht. Hier findet Stöbe in einer Betriebsvereinbarung einen Passus, „da staune ich“, dort eine Stelle, „da staun’ ich auch wieder“, manches mute „ein bisschen seltsam“ an.

An einem Punkt beißt der Richter sich besonders fest – in Paragraf 77, Absatz 3, des Betriebsverfassungsgesetzes heißt es: „Arbeitsentgelte“, die ja „üblicherweise“ per Tarifvertrag geregelt werden, „können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung“ zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat sein. Genau das aber sei bei Kärcher offenbar geschehen.

Per Betriebsvereinbarung Entlohnungs-„Grundsätze“ definieren, die zum Beispiel klären, für welche Tätigkeiten man in welche Entgeltgruppe einsortiert wird? In Ordnung. Aber per Betriebsvereinbarung die „Höhe des Entgelts“ festlegen? Tendenziell „rechtsunwirksam, da beißt die Maus keinen Faden ab“. Dies sei „ausdrücklicher gesetzgeberischer Wille. Und dann ist es so.“

Damit hat Stöbe eine Duftmarke gesetzt: Falls er am Ende ein Urteil fällen muss, weil die Parteien sich partout nicht gütlich einigen, könnte das Pendel zuungunsten von Kärcher ausschlagen; und das komplette AA-Gebäude stünde nach solch einer hochinstanzlichen Entscheidung womöglich plötzlich auf schwankendem Grund.

Eine schnelle Einigung

So, sagt Stöbe seelenruhig: „Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?“ Vergleichsvorschlag: Wie wäre es, wenn der Mann einfach in KEG bleiben darf und trotzdem die Gehaltserhöhungen kriegt, die ihm zustünden, falls er nach AA überwechseln würde? Es bedarf kaum zehn Minuten Beratung hinter den Kulissen, da erklärt der Kärcher-Anwalt bereits: „Wir wären damit einverstanden.“

Und der Kläger? Nickt enthusiastisch. Nichts anderes wollte er die ganze Zeit.

Für die drei Jahre verpasster Lohnerhöhungen erhält er nun nachträglich Geld, auch an künftigen Aufstockungen wird er partizipieren – und ahnt, was manche Kollegen denken werden, wenn sie von dieser Einigung hören: „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch nicht unterschrieben.“

Für Kärcher aber dürfte der Vergleich auch gut auszuhalten sein: Der allergrößte Teil der Belegschaft, rund 3000 Leute, hat sich ja längst zum neuen System „Attraktiven Arbeitgeber“ bekannt – da fällt diese Ausnahme von der Regel nun nicht wirklich ins Gewicht.