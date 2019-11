Streit um zugeparkte Einfahrt in Alfdorf Bürgermeister Segan: „Wir können da gar nichts tun“

Die ist in der Vergangenheit aber gar nicht untätig gewesen, wie Segan klarstellt. An der Einfahrt gibt es eine Fahrbahnmarkierung sowie ein Halteverbotsschild. Für alles andere ist Alfdorf nicht zuständig, denn „wir sind keine Baurechtsbehörde.“ Wenn Trefz dem Besitzer des gegenüberliegenden Gebäudes also vorwirft, nicht genügend Stellplätze errichtet zu haben, so liegt das alleine in der Verantwortung des Landratsamts. „Wir können da gar nichts tun.“

Handeln könne die Gemeinde aber, indem sie Parkzeitregeln einführe. Genau das ist kürzlich geschehen. Auf zwei Stunden, tagsüber und wochentags wurde diese in dem Gebiet begrenzt. So hat es der Gemeinderat beschlossen.