Streit vor Lidl in Urbach Mann schlägt mit Metallstange auf Kontrahenten ein

Urbach.

Bei einem Streit hat ein 38-Jähriger am Freitagabend gegen 17.50 Uhr vor dem Lidl in Urbach mehrfach mit einer Metallstange auf einen 35-Jährigen eingeschlagen. "Grund war wohl ein vorausgegangener Streit", wie ein Polizeisprecher am Samstag auf Nachfrage mitteilte.