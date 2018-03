Streitfall: Ortsdurchfahrt Weiler Widerstand gegen Einbahnstraßen-Ring

Die Übergabe von 300 Unterschriften an Ersten Bürgermeister Edgar Hemmerich, eine Demonstration vor der Sitzung des Ortschaftsrats am heutigen Freitag – zwei Protestaktionen, die jetzt erst mal gestoppt sind: Weil sich der Petitionsausschuss des Landtags mit der Weilermer Ortsdurchfahrt befasst, gilt eine zweimonatige Friedenspflicht, an die sich beide Seiten halten: Gestrichen ist darum auch die Diskussion im Ortschaftsrat und im Gemeinderat, der sich am 22. März mit dem Modellversuch Ringlösung beschäftigen wollte. Eine Idee, die aus Sicht der Bürgerinitiative Stettiner Straße sowieso sinnlos ist. „Der Verkehr wird nicht weniger werden, sondern mehr“, sagt Siegfried Lasch und ist überzeugt, dass nur eine Umgehungsstraße entlang der Bahnlinie eine echte Entlastung bringen wird: laut Verkehrsentwicklungsplan von 5500 Fahrzeugen auf 2200 täglich. Oder, wie im Sommer 2017 vom Gemeinderat beschlossen, vom Regierungspräsidium aber wegen mangelnder Lärmbelastung kassiert, Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt.

Befürchtung: 400 Prozent mehr Verkehr für die Stettiner Straße

Zwei Gutachten aus den Jahren 2014 und 2016 sowie der Verkehrsentwicklungsplan, erinnert Lasch, haben sich bereits gegen die Ringlösung ausgesprochen, die den Verkehr von Schorndorf kommend über die Stettiner Straße und von Westen über die Winterbacher Straße leiten soll; in einer kleinen Ringlösung ab Einmündung Brünner Straße bis zum Lindenplatz. Für die Bürgerinitiative, die einen Faktencheck zur Einbahnstraßen-Regelung und eine Risikoanalyse gemacht hat, würden Ortsvorsteher Klaus Beck und der Ortschaftsrat bei einer Zustimmung also „wider besseres Wissen handeln“. Für die Winterbacher Straße, sind sie überzeugt, läge die Entlastung zwar bei 24 Prozent, die bisher verkehrsberuhigte Stettiner Straße hingegen würde um 400 Prozent mehrbelastet. Ganz zu schweigen von der Verkehrssicherheit: Würde die Stettiner Straße, wie im Bebauungsplan aus dem Jahr 1997 aufgeführt, tatsächlich zur Durchgangsstraße werden, käme dies „einer Aufhebung beziehungsweise Wegnahme der Verkehrssicherheit für Kinder und Senioren“ in der im Jahr 2003 eingerichteten Tempo-30-Zone gleich. Denn die Zahlen, von denen damals ausgegangen wurde, hat Weiler längst hinter sich gelassen: Von 2000 Fahrzeugen hat sich der tatsächliche Durchgangsverkehr trotz B-29-Umfahrung auf 5500 am Tag gesteigert.

Verkehrssicherheit, nicht die von der Stadt Schorndorf vorgebrachte Lärmbelastung, ist für die Bürgerinitiative das entscheidende Argument – auch für Tempo 30 auf der ganzen Ortsdurchfahrt, was sie als Durchfahrtsstrecke gleichzeitig unattraktiver machen würde: für die 180 gefährlichen Meter im engen Ortskern, wo jeden Tag Busse, Lastwagen und Autos im Begegnungsverkehr auf die Gehwege ausweichen. Aber die Verkehrssituation im ganzen Ort umzukrempeln, die Infrastruktur zu gefährden (Metzger- und Bäckerkunden müssten immer kreiseln) und aus einer Ortsdurchfahrt zwei zu machen, das wollen die Betroffenen nicht akzeptieren. „In 33 Jahren gab es dort keinen folgenschweren Unfall“, sagt Siegfried Lasch und sieht damit auch keinen Unfallschwerpunkt. In der Stettiner Straße, wo die Südterrassen bis zum Gehweg gebaut sind, hingegen würde es zu einer deutlichen Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität kommen. Brettert der Durchgangsverkehr erst mal an ihrem Haus vorbei, „dann klappern bei uns auf der Terrasse die Kaffeetassen“, sind sich Siegfried und Beate Lasch sicher. Ganz zu schweigen von den vielen Kindern, die im Gebiet hinter dem Zaun wohnen: Allein bei Laschs im Haus sind es sechs. Die Abschaffung der Tempo-30-Zone: „ein Präzedenzfall in Deutschland“.

Es sollen keine Fakten geschaffen werden

Und weil die Bürgerinitiative ihre Argumente, die sie seit vier Jahren wieder und wieder vorbringt, nicht berücksichtigt sieht, hat sie sich jetzt einen Anwalt genommen. Denn selbst die Ringlösung im Probelauf stößt bei ihr auf Widerstand: Zu groß ist die Angst, dass damit Fakten geschaffen werden – und dass, wie die Anwohner von einem Sachbearbeiter aus dem zuständigen Fachbereich erfahren haben wollen, am Ende nur noch eines vorgesehen ist: „Abstellung der Mängel“. Statt jetzt einfach mal drauflos zu testen, fordern sie ein neues Gutachten für ein neues Verkehrskonzept in Weiler. Und dazu gehört für die Engagierten auch, die Tatsache anzuerkennen, dass die Weilermer Ortsdurchfahrt zur Entlastung des im Feierabendverkehr überlasteten Tuscaloosa-Kreisel beiträgt. Der Durchgangsverkehr, erinnert Lasch, liegt in Weiler immerhin schon bei 64 Prozent.