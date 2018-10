StuartLidl Engländer findet tote Maus in Mikrowellen-Reis

"Hallo Lidl UK, ich frage mich, ob ihr mir erklären könnt, wie diese Maus in meine Packung Reis gekommen ist?" So beginnt der Tweet von Richard Leech, der seit gestern Abend Tausende Nutzer auf Twitter beschäftigt. Unter der höflich formulierten Frage prangt das unappetitliche Bild einer in Form gepressten Portion Reis - mit dem ebenso in Form gepressten Nager darin.

"Mein Haus stinkt jetzt nach gekochter Maus und meine Frau muss sich unkontrolliert übergeben", schimpft der Nutzer weiter. Lidl reagiert. Etwa zwei Stunden später heißt es über den offiziellen Twitteraccount, Richard solle sich doch bitte per Direktnachricht melden. Der Discounter hat sicherlich kein Interesse daran, dass der Vorfall noch weiter öffentlich besprochen wird.

Aber zu spät. Die Netzgemeinde hat längst damit begonnen, die Maus in ein Meme zu verwandeln. Man hat ihr sogar einen Namen gegeben: Stuart. Stuart Lidl.

Nachdem der Name gefunden war, gab es natürlich kein Halten mehr. Unter dem Hashtag #stuartlidl versuchen die Twitter-User sich seitdem mit kreativen Sprüchen und Bildern gegenseitig zu übertreffen. Fun Fact: Den gleichen Witz brachte ein Nutzer namens "DJGamerXx" bereits vor fast einem Jahr.