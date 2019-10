Stürmer des VfB auf Länderspielreise Nicólas González vor Debüt für die „Albiceleste“

„Dieses Erlebnis wollten wir ihm nicht nehmen“

Große Vorfreude herrscht derweil bei Nicólas González. Der 21-jährige Stürmer wurde von Trainer Lionel Scaloni erstmals für die argentinische A-Nationalmannschaft nominiert und könnte am Mittwoch (9. Oktober) sein Debüt feiern. Dann testet die „Albiceleste“ in Dortmund gegen Deutschland. Vier Tage später geht es am Sonntag (13. Oktober) im spanischen Elche mit einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Ecuador weiter. Zwar kam Gonzálezin den letzten beiden VfB-Spiele gegen Bielefeld und Wiesbaden wegen einer Prellung nicht zum Einsatz, doch die Verletzung ist inzwischen so weit ausgeheilt, dass einer Länderspielreise nichts mehr im Weg stand. „Dieses Erlebnis wollten wir ihm nicht nehmen“, sagte VfB-Trainer Tim Walter am Samstag.

Waturo Endo spielt mit Japan in der WM-Qualifikation

Für Innenverteidiger Maxime Awoudja geht es derweil am Dienstag (15. Oktober) mit der deutschen U21 in Bosnien-Herzegowina um Punkte in der EM-Qualifikation. Zuvor bestreitet die Mannschaft von Stefan Kuntz am Donnerstag (10. Oktober) noch ein Testspiel in Spanien.

Zwei WM-Qualifikationsspiele warten auf den beim VfB bislang noch im Verborgenen gebliebenen Waturo Endo. Mit der japanische Auswahl geht es für den Mittelfeldspieler zunächst am Donnerstag (10. Oktober) gegen die Mongolei und am Dienstag (15. Oktober) gegen Tadschikistan. Der 26-Jährige wurde zunächst bis zum Saisonende vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden nach Stuttgart verliehen, kam aber bislang für die Schwaben noch nicht zum Einsatz.