Stürmer des VfB Stuttgart Donis muss sich gedulden - und entscheiden

Weitere Einsätze für den VfB sind eher unwahrscheinlich

Das Problem: Der Gang in Liga zwei lässt die Interessenten nicht gerade Schlange stehen. Einen Wechsel zu Spartak Moskau hat Donis bereits abgelehnt. Er befindet sich aktuell in der Warteschleife und hofft, dass in der Sommer-Transferperiode noch ein Verein anklopft und sich die Dienste des pfeilschnellen griechischen Nationalspielers sichern möchte.

Bis dahin wird der Angreifer von Trainer Tim Walter nicht in den Spieltagskader berufen: "Wir warten jetzt bis zum 2. September ab. Er ist total integriert in der Truppe, aber er muss sich halt gedulden", stellte der Stuttgarter Cheftrainer am Mittwoch vor dem kommenden Auswärtsspiel in Aue klar. Einer Suspendierung komme diese Maßnahme aber nicht gleich. "Das ist totaler Quatsch", so Walter, der jedoch auch auf eine zeitnahe Entscheidung hofft.

Interesse von Eintracht Frankurt?

Eine heiße Spur führte zuletzt zu Eintracht Frankfurt. Mehrfach war zu hören, dass die Eintracht mit Ex-VfB-Sportvorstand Fredi Bobic beim Management von Donis ihr Interesse bekundet habe. Die Adlerträger wollen nach den Abgängen von Sebastian Haller und Luka Jovic mindestens einen weiteren Stürmer verpflichten und setzen wohl darauf, dass Anastasios Donis in der Mainmetropole eine ähnlich gute Entwicklung nimmt wie der Ex-Stuttgarter Filip Kostic, der bei der Eintracht zu den absoluten Leistungsträgern zählt. Eine konkretes Angebot gab es aber wohl noch nicht.