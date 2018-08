Stutensee Sturer Storch verursacht Auffahrunfall

Main-Tauber-Kreis Stall in Flammen: Tote Rinder und verletzter Mensch

Boxberg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Stall in Boxberg sind 20 Rinder verendet - ein Mensch wurde leicht verletzt. Das Feuer sei am späten Mittwochnachmittag von einem Anwohner bemerkt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.