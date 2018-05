Stuttgart 16-Jähriger von Auto erfasst

Der Jugendliche hatte gegen 17.50 Uhr die Talstraße in Stuttgart üßberqueren wollen. Dabei übersah er den Hyundai einer 29-Jährigen. Er wurde von dem Fahrzeug erfasst. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle, kam der Schwerverletzte in eine Klinik.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.