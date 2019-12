Stuttgart 200-Millionen-Euro-Paket für Klimaneutralität

Stuttgart - Der Gemeinderat in Stuttgart hat ein 200-Millionen-Euro-Paket beschlossen, um die Landeshauptstadt bis 2050 klimaneutral zu machen. Das Aktionsprogramm "Weltklima in Not - Stuttgart handelt" sei mit "sehr großer Mehrheit" beschlossen worden, teilte die Stadt am Freitagabend mit. Der CO2-Ausstoß der Stadt in Baden-Württemberg soll demnach im Vergleich zu 1990 bis 2030 um 65 Prozent gesenkt werden, bis 2040 um 80 Prozent und bis 2050 um 95 Prozent. Bis 2050 wolle die Landeshauptstadt eine "vollständige nachhaltige Energieversorgung" erreichen.