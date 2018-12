Stuttgart 21 Gericht: Bahn darf nicht am Flughafen bauen

Mannheim. Die Baugenehmigung für die Stuttgart-21-Pläne der Bahn am Landesflughafen ist nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden-Württemberg rechtswidrig. Mit seinem Urteil gab der Fünfte Senat am Dienstag in Mannheim den klagenden Umweltschützern Recht.