Stuttgart 22-Jährigen auf Rolltreppe am Hauptbahnhof angegriffen

Stuttgart. Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen (02.06.2019) gegen 07.05 Uhr einen 22-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte sollen zwei Männer den Reisenden aus bislang unbekannten Gründen zunächst mit Faustschlägen und Tritten auf der Rolltreppe von der Arnulf-Klett-Passage in die S-Bahnebene attackiert haben. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlugen die mutmaßlichen Täter offenbar am Bahnsteig noch auf den Kopf des 22-jährigen Mannes ein und flüchteten anschließend in eine eingefahrene S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang.