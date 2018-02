Stuttgart 28 Gefangene in Baden-Württemberg haben islamistischen Bezug

Stuttgart.

Die Zahl islamistischer Häftlinge in Baden-Württemberg steigt. Unter den aktuell 28 wegen islamistischer Auffälligkeiten unter Beobachtung stehenden Gefangenen seien 12 wegen extremistischer Straftaten oder einem entsprechenden Tatverdacht in Haft, teilte das Justizministerium in Stuttgart mit. Bis zum Jahr 2015 gab es nach jüngsten Daten lediglich eine einstellige Zahl entsprechender Beobachtungsfälle. Im Südwesten gibt zurzeit insgesamt rund 7200 Gefangene.