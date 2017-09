Stuttgart 30-Jährigen grundlos in Rücken getreten

Stuttgart.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (09.09) im Stuttgarter Hauptbahnhof offenbar grundlos einen 30-Jährigen in den Rücken getreten und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dies teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige demnach mit einem Begleiter gegen 5.00 Uhr am Treppenabgang zur S-Bahn unterwegs, als sie an dem mutmaßlichen Täter sowie dessen drei 23, 26 und 33 Jahre alten Begleitern vorbeiliefen. Hierbei soll der Geschädigte den Tatverdächtigen leicht berührt haben, weshalb dieser unvermittelt zuschlug.