Stuttgart 36 Kilogramm Wasserpfeifentabak geschmuggelt

Stuttgart.

Wirklich schwer zu tragen hatte ein Reisender der bereits in der letzten Woche aus der Türkei nach Stuttgart reiste. Der 43-Jährige wollte den Flughafen über den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen und wurde hier von den Beamten zu einer Kontrolle gebeten. Nachdem in seinem Handgepäck eine Stange Schmuggelzigaretten entdeckt wurde, staunten die Zollbeamten nicht schlecht darüber, was der ursprünglich im Oman gestartete Passagier noch in seinen Koffern mit sich führte.