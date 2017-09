Stuttgart 40 Jahre nach Schleyer-Entführung: Gedenkveranstaltung

Stuttgart.

Auf den Tag genau 40 Jahre nach der Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer durch Terroristen der RAF wird heute in Stuttgart der beim Attentat getöteten Polizisten gedacht. Innenminister Thomas Strobl (CDU) wird am Vormittag einen Kranz am Polizeipräsidium Stuttgart niederlegen. Dort erinnert eine Gedenktafel an drei Stuttgarter Polizeibeamte, die damals beim Einsatz in Köln Opfer der linksextremen Roten Armee Fraktion (RAF) wurden.