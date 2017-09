Stuttgart 40 Jahre nach Schleyer-Entführung: Gedenkveranstaltung

Stuttgart.

40 Jahre nach der Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer durch Terroristen der RAF in Köln ist am Dienstag in Stuttgart an die drei beim Attentat getöteten Polizisten erinnert worden. "Der Schatten des RAF-Terrors wird uns immer auch eine Mahnung sein", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut einer Mitteilung beim Niederlegen eines Kranzes am Polizeipräsidium Stuttgart. Angehörigen, Freunden und Kollegen versicherte der Politiker, dass die Polizei in Baden-Württemberg das Verbrechen nie vergessen werde.