Stuttgart 60-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Stuttgart.

Die Polizei sucht nach der 60-jährigen Maria Rosa Da Costa Matos Silva. Letztmalig habe die 60-Jährige am Montagmorgen (10.02.) telefonisch Kontakt zu einer Person gehabt, so die Polizei. Die 60-jährige Vermisste wohne in Stuttgart. Nach derzeitigen Erkenntnisse der Polizei besteht die Möglichkeit, dass sich Maria Rosa Da Costa Matos Silva in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist etwa 1,50 m groß und von schlanker Statur. Sie hat braune schulterlange Haare mit blonden Strähnen. Sie trägt eine Brille. Bekleidet war die 60-Jährige mit einer khakifarbenen hüftlangen Jacke und Stiefeln. Sie hat vermutlich eine schwarze Tasche bei sich. Die Frau spricht kein Deutsch, nur portugiesisch.