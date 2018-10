Stuttgart 600 000 Besucher feiern Historisches Volksfest

Stuttgart.

Das Historische Volksfest zum großen Doppeljubiläum "200 Jahre Cannstatter Volksfest und 100. Landwirtschaftliches Hauptfest" hat bis zum Mittwoch rund 600 000 Besucher angelockt. Ob im Traditionszelt mit seinem standesgemäßen Musikprogramm, bei den historischen Fahrgeschäften oder bei den Ausstellungen zur Landwirtschafts- und Volksfestgeschichte - überall herrschte nach der Eröffnung am 26. September und an den acht Festtagen in Stuttgart großer Zuspruch.