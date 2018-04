Stuttgart 87-Jähriger tötet 91-jährige Ehefrau

Bekannte des Ehepaars alamierten Mittwochnachmittag den Rettungsdienst und die Polizei. Diese trafen in der Wohnung des Ehepaars den 87-Jährigen verletzt an. Seine Ehefrau war tot. Nach momentanem Stand der Ermittlungen tötete der 87-Jährige seine Frau in den Morgenstunden und versuchte anschließend offenbar sich selbst zu töten.

Der tatsächliche Tathergang und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der folgenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der 87-Jährige ist wegen seines kritischen Gesundheitszustandes nicht haftfähig und wurde zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.