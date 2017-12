Stuttgart Absichtliche Unfälle: Polizei fasst mutmaßliche Betrüger

Die Beamten durchsuchten am Dienstag vier Wohnungen in Stuttgart und drei im Kreis Ludwigsburg. Sie beschlagnahmten Unterlagen als Beweismittel und stellten mehrere Zehntausend Euro sicher. Bei einem 53-Jährigem fanden sie in Stuttgart zudem 35 Schuss scharfe Munition, die er illegal besaß.