Stuttgart Advents-Ski: Im Bergland schneit es am Wochenende

Stuttgart.

Nach einem milden Intermezzo wird es am Wochenende im Südwesten wieder knackig kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart erwartet neuen Schnee bis in die tieferen Lagen. Allerdings können sich darüber nur Skifahrer freuen. Im Bergland werden die Temperaturen tagsüber im Minusbereich liegen, so dass dort ein paar Zentimeter Neuschnee hinzukommen werden.