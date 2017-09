Stuttgart AfD-Kandidatin Weidel: Mit neun Prozent wäre ich zufrieden

Baden-Württemberg Zurück zu den Wurzeln: Nagelsmann und sein Traum von München

Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola und Carlo Ancelotti. Wenn es nach Julian Nagelsmann geht, wird in dieser Liste der illustren Welt-Trainer beim FC Bayern in Zukunft auch noch ein weiterer Name auftauchen: nämlich sein eigener.