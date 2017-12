Stuttgart Affen-Bescherung in der Wilhelma

Am Montag, 25. Dezember, bekommen die Menschenaffen im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart ihre Präsente in den Gehegen unter einen Weihnachtsbaum gelegt. Kibo und seine Gorilla-Sippe, Kombote und ihre Bonobo-Bande sowie die Orang-Damen Carolin und Moni dürfen dann ihre schmackhaften Geschenke öffnen. Vor allem die Gorillas warfen neugierige Blicke auf die Boxen, die viele Besucher am dritten Advent vor der Scheibe des Geheges mit tiertauglichen Leckereien wie Popcorn, Rosinen, „Affenflips“ oder Apfelringen bestückten und verpackten. Die Gaumenfreuden verschwanden in Holzwolle und Zeitungspapier, um – gut versteckt – den Affen beim Auspacken unterhaltsame Beschäftigung zu verschaffen. Für das bereitgestellte Material konnten die Besucher Spenden. Der eingenommene Betrag in Höhe von 700 Euro fließt in Projekte zur Rettung der bedrohten Menschenaffen in der Natur.

Wer bei der Bescherung für die Menschenaffen zuschauen will, zahlt den regulären Eintritt, um 11 Uhr geht es los. Pünktlich sein sollte man dabei auf jeden Fall, denn – wie bei den Menschen – geht das Auspacken schneller als das Einpacken.