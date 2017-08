Stuttgart.

Aprilwetter zum meteorologischen Herbstanfang: Nach den heißen Sommertagen wird es am Wochenende in Baden- Württemberg wechselhaft und kühler, wie der Deutsche Wetterdienst prognostiziert. Der Freitag werde noch recht sonnig, die Temperaturen erreichen aber nur noch maximal 18 Grad. Schauer, Wolken, Regen und Gewitter wechseln sich dann am Wochenende ab. In den Nächten sinken die Temperaturen der Prognose zufolge unter 10 Grad. Zum Wochenbeginn wird es dann wieder sonniger - und um 20 Grad warm.