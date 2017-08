Stuttgart Aras sieht bei AfD-Video Verstoß gegen Fraktionsgesetz

Stuttgart.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) wertet eine Werbekampagne der AfD-Landtagsfraktion als Verstoß gegen das Fraktionsgesetz. Auf dem Video werden unter anderem die Grünen-Politiker Winfried Kretschmann, Anton Hofreiter und Cem Özdemir als Hobbits aus "Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien gezeigt. Aras erklärte in einem am Donnerstag in Stuttgart bekanntgewordenen Brief an AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen, die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen dürfe lediglich der Information über deren parlamentarische Arbeit dienen. Hinzu komme noch die Vermittlung ihrer politischen Standpunkte und der Dialog mit den Bürgern über parlamentarische Fragen.