Stuttgart Arztrezepte vom Smartphone in die Apotheke

Stuttgart.

Patienten aus dem Raum Stuttgart und Tuttlingen können als erste in Deutschland auf ihrem Smartphone digitale Rezepte empfangen und an Apotheken senden. Am Donnerstag wurde das Pilotprojekt "Gerda" (Geschützter E-Rezept-Dienst der Apotheken) in Stuttgart vorgestellt, von 2020 an soll es auf das ganze Bundesland ausgeweitet werden. Die E-Rezepte richten sich an Patienten, die sich telemedizinisch - also per Telefon oder Videochat - behandeln lassen.