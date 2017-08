Stuttgart/Rems-Murr-Kreis Auf Hitze folgen Gewitter, Sturm und Hagel

Unwetter können demnach landesweit auftreten. Für die Regierungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen gab es bereits am Morgen einen amtlichen Warnhinweis des DWD. "Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen", heißt es darin. Auch im Rems-Murr-Kreis erwartet der DWD schwere Gewitter.

Örtlich treten den Angaben nach schwere Gewitter mit heftigem Starkregen auf. Innerhalb kurzer Zeit könnten dann Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. "Wenn mehrere Gewitter in kurzer Zeit nacheinander auftreten, können sogar bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden niedergehen", sagte DWD-Meteorologe Paul Dilger am Dienstag auf Anfrage. In manchen Gebieten drohten im Extremfall Hagel mit einer Korngröße um die fünf Zentimeter und orkanartige Böen. Sie könnten bis zu 110 Stundenkilometer schnell werden.

Für die Nacht zum Mittwoch prognostizieren die Experten des Wetterdienstes auch Gewitter, Starkregen und orkanartige Böen. Im Laufe der zweiten Nachthälfte dürften sich die Gewitter abschwächen und in die Gebiete südlich der Alb zurückziehen.