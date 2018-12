Stuttgart. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A8 bei Stuttgart in der Nacht zum Donnerstag sind drei Menschen verletzt worden. Die Fahrer der beiden Autos und einer der beiden Mitfahrer wurden nach Polizeiangaben nur leicht verletzt, der andere Beifahrer gar nicht. Die drei Verletzen wurden nach dem Unfall in der Nacht auf Donnerstag mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.