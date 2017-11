Stuttgart Auftakt der Tarifverhandlungen im Gastgewerbe

So setzt sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) dafür ein, dass jeder Mitarbeiter pro Monat 140 Euro mehr bekommt und jeder Auszubildende 100 Euro mehr. In Prozent umgerechnet für untere Lohngruppen wäre das ein Plus von etwa 6 Prozent. Begründet wird die Forderung mit der insgesamt guten Lage in der Branche - davon müssten auch die Arbeitnehmer profitieren.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) könnte zum Verhandlungsbeginn ein Angebot vorlegen. Vorab wollte sich die Organisation nicht zur Haltung der NGG äußern. Im Gastgewerbe arbeiten im Südwesten rund 130 000 Menschen. Die vergangene Tariferhöhung war im Juni 2016, damals gab es 2,7 Prozent mehr Geld.