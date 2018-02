Stuttgart Ausbilder für Polizeidienst fehlen: Rentner sollen ran

Stuttgart.

Insgesamt 3600 Auszubildende sollen 2018/19 ihren Polizeidienst beginnen, doch es fehlt massiv an Ausbildern. Das Innenministerium Baden-Württemberg startet deswegen demnächst eine Initiative, um Beamte im Ruhestand temporär für diese Aufgabe zu gewinnen. "Die Einstellungen von jeweils 1800 Auszubildenden in den Jahren 2018 und 2019 erfordern für die Ausbildungsstandorte Herrenberg, Wertheim, Biberach und Lahr zusätzliches Lehr- und Verwaltungspersonal. Dieser Bedarf wird derzeit ermittelt", sagte ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Auch die "Stuttgarter Nachrichten" berichteten am Mittwoch über das Thema.