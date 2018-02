Stuttgart Auto fährt in Trafohäuschen

Stuttgart-Untertürkheim.

In der Nacht zum Mittwoch (7.2.) ist ein 44-Jähriger an der Augsburger Straße mit seinem Audi von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Trafohäuschen geprallt. Der Mann war gegen 0.10 Uhr mit seinem Audi A5 in Richtung Obertürkheim unterwegs, als er im Kreisverkehr an der Hafenbahnstraße zunächst gegen den linken Bordstein fuhr. Beim Gegenlenken geriet er mit seinem Auto gegen den rechten Bordstein, verlor die Kontrolle und prallte gegen ein Trafohäuschen.