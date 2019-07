Stuttgart Autofahrer rast auf Kontrahenten zu und verletzt sich schwer

Stuttgart .

Bei einem Streit zwischen zwei Autofahrern an der Autobahn 8 in der Nähe des Flughafens Stuttgart ist ein 50 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen auf das Auto eines anderen Mannes zugerast - es kam zur Kollision. Die Feuerwehr musste den 50-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack befreien. Ein sieben Jahre alter Junge, der in dem Auto des 50-Jährigen saß, wurde nicht verletzt. Ein 25 Jahre alter Mann, dem der Angriff offenbar galt, konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, er wurde dabei leicht verletzt.