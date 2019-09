Stuttgart Autofreier Sonntag auf der Theodor-Heuss-Straße

Öffentlicher Nahverkehr ist kostenlos

Damit möglichst viele Bürger ihr Auto am Sonntag auch wirklich stehen lassen, ist der ÖPNV im gesamten Stadtgebiet Stuttgart kostenlos (Tarifzone 1 des VVS). Ob im Bus, der Stadt- oder S-Bahn bezahlen an diesem Tag die Fahrgäste nichts. Besucher, die aus dem Rems-Murr-Kreis per S-Bahn oder Stadtbahn kommen, müssen dementsprechen eine Zone weniger bezahlen. Wichtig ist nur, dass man beim Kauf am Automaten auf dem Startbildschirm zunächst auf das Feld "Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart" klicken und anschließend über "Zonendirektwahl" die gewünschten Zonen und Tickets auswählen sollte. Im Bus lässt man sich vom Busfahrer ein entsprechendes Ticket geben. Wer sein Ticket über die VVS-App kauft, klickt in der Menüauswahl einfach auf "Tickets" und "Ticket kaufen". Dort sucht man seine Ticketart aus und die Anzahl der gewünschten Zonen.

Angedacht sei, so Oberbügermeister Fritz Kuhn, den autofreien Sonntag in den kommenden Jahren fortzuführen und räumlich auszudehnen: "Theo - autofrei' ist ein Einstieg. Ich kann mir vorstellen, dass wir die Zone am autofreien Tag im kommenden Jahr ausweiten. Das muss mit dem Gemeinderat besprochen werden."

Hintergrund zum autofreien Sonntag

Der Aktionstag "Theo - autofrei" geht nach Angaben der Stadt auf einen Beschluss des Gemeinderats zurück. Das Konzept, bewusst einen Tag auf den Gebrauch des Autos zu verzichten, wird bereits seit dem Ende der 1980er-Jahre in vielen Städten und Gemeinden weltweit in unterschiedlichen Formen umgesetzt. Ziele von autofreien Tagen können unter anderem sein, die Luftverschmutzung (etwa durch Schadstoffe wie Kohlendioxid, Stickstoffdioxid und Feinstaub) zu reduzieren, Lärm zu verringern, die Zahl der Unfälle zu minimieren oder den positiven Einfluss auf die Gesundheit hervorzuheben. Auch die Förderung von alternativen Mobilitätsformen wie Bus, Bahn, Fahrrad und Fußverkehr sowie von attraktiven und lebendigen Stadtquartieren können einen autofreien Tag begründen.