Stuttgart-Bad Cannstatt 14-Jährige in Bus sexuell belästigt

Wie die Polizei mitteilt, stieg das Mädchen gegen 20.40 Uhr am Wilhelmsplatz in den Bus und setzte sich im Fahrzeugheck an einen Fensterplatz. Die beiden Jugendlichen stiegen ebenfalls ein und setzten sich links von ihr auf die nebeneinander befindlichen Plätze. Als die 14-Jährige am Burgholzhof aussteigen wollte, fasste einer der Jugendlichen ihr beim Vorbeigehen an den Po.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen zum Vorfall. Die beiden Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt und circa 1,65 groß gewesen sein. Sie trugen Jeanshosen. Einer der beiden hatte dunkle, der andere auffallend rötliche Haare.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. +4971189905778 melden.