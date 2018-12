Stuttgart-Bad Cannstatt 25-Jähriger versucht Stiefvater zu töten

Stuttgart-Bad Cannstatt.

Polizeibeamte haben am Donnerstag (20.12.) im Sparrhärmlingweg einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll seinen 49 Jahre alten Stiefvater zu töten. Die beiden Männer gerieten offenbar gegen 17 Uhr in einen Streit, in dessen Verlauf der 25-Jährige ein Messer zückte und damit seinen Stiefvater schwer verletzte.