Stuttgart Bad Cannstatt Muslimische Gebetsräume angezündet

Am Mittwochabend brannte in Bad Cannstatt die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Daimlerstraße. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Pressemitteilung heißt es, dass die Zimmer der Wohnung in der Vergangenheit von einer muslimischen Glaubensgemeinschaft als Gebetsräume genutzt wurden.

Gegen 21.35 Uhr bemerkten mehrere Anwohner den Brand und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Als die Rettungskräfte dort eintrafen, so die Polizei, schlugen ihnen bereits Flammen aus der Wohnung entgegen.

Als der Brand ausbrach, hielten sich keine Bewohner in den Gebetsräumen im Erdgeschoss auf. Elf Hausbewohner zwischen 11 und 54 Jahren konnten ihre Wohnungen noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Daimlerstraße war während der Löscharbeiten bis 0.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht nach derzeitigem Stand von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711 8990 5778 zu melden.