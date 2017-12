Stuttgart/Baden-Baden Missbrauch beim Schwimmunterricht: Kinder werden befragt

Stuttgart/Baden-Baden.

Anfang kommenden Jahres werden die ersten möglichen Opfer eines Schwimmlehrers befragt, der des schweren Kindesmissbrauchs verdächtigt wird. Die fünf- bis siebenjährigen Mädchen würden von Ermittlungsrichtern in Anwesenheit ihrer Eltern vernommen, sagte der Baden-Badener Staatsanwalt Michael Klose der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen würden frühestens Mitte Januar abgeschlossen. Der Mann hatte in mehreren Schwimmschulen in mehreren badischen Orten in den vergangenen Jahren Hunderte Kinder unterrichtet. Die mutmaßlichen Taten könnten zwischen Oktober 2015 und Juni 2017 begangen worden sein.