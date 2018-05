Stuttgart Baden-Württemberg: Erstmals mehr als 11 Millionen Einwohner

Stuttgart.

Erstmals in der Geschichte Baden-Württembergs leben in Baden-Württemberg mehr als 11 Millionen Menschen. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mittelte, lag die Zahl der Einwohner am 30. September 2017 bei 11 010 202. Seit der Gründung des Landes 1952 erhöhte sich die Einwohnerzahl demnach um mehr als vier Millionen. Bevölkerungsreichstes Land bleibt aber Nordrhein-Westfalen mit 18 Millionen Einwohnern - vor Bayern mit 13 Millionen.