Stuttgart Bandenkrieg in Stuttgart: Angeklagter räumt Messerstich ein

Der Angeklagte gab am Mittwoch zu, einem 27-Jährigen eine Stichwunde am Arm zugefügt zu haben. Das Opfer wurde zudem mit einem Baseballschläger traktiert und am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Die Tat gilt als Auslöser eines blutigen Racheakts der Kurden-Gang am Folgetag in Ludwigsburg. Bei früheren Verfahren zu den Vorfällen wurden schon mehrere mehrjährige Haftstrafen verhängt. Die Staatsanwaltschaft beantragte mindestens fünf Jahre Haft. Wann das Urteil gesprochen wird, war zunächst offen.