Stuttgart/Barcelona Zehn mutmaßliche Drogendealer in Haft

Die beiden mutmaßlichen Haupttäter, ein 39-Jähriger und ein 41-Jähriger, wurden in der Nähe von Barcelona festgenommen. Sie sitzen in Spanien in Untersuchungshaft. Fünf weitere Tatverdächtige wurden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, drei weitere am Donnerstag. Die 37-jährige Frau wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Fünf der zehn Inhaftierten sind deutsche Staatsangehörige, fünf türkische.

Professionelle Marihuanaplantage in Spanien

In einer Finca bei Barcelona fanden die Polizisten eine professionell betriebene Marihuanaplantage. Die 600 Pflanzen wurden von der örtlichen Polizei abgeernetet und sichergestellt. Des Weiteren beschlagnahmten die Beamten fünf Kilogramm gepresstes Haschisch und bereits portioniertes Marihuana. In einer zweiten Finca beschlagnahmten sie etwa 26 000 Euro mutmaßliches Dealergeld, eine Geldzählmaschine sowie eine scharfe Pistole mit Munition.

26 Kilo Marihuana im Stuttgarter Osten beschlagnahmt

In einer Garage im Stuttgarter Osten nahmen die Beamten einen 35-Jährigen und einen 37-Jährigen fest, die Kartons in ein Auto verluden. In den Kartons un dim Keller der Wohnung des 35-Jährigen fanden sie ingesamt rund 26 Kilogramm verpacktes Marihuana. In der Wohnung eines weiteren 35-Jährigen wurden etwa 39 000 Euro mutmaßliches Dealergeld, ebenfalls eine Geldzählmaschine und eine Schreckschusspistole beschlagnahmt.

In weiteren Wohnungen fanden sie rund 600 Gramm Marihuana, etwa 80 Gramm Kokain, kleinere Mengen Amphetamin, Anabolika, einen Elektroschocker und einen Schlagring. Außredem beschlagnahmten sie Smartphones und Speichermedien, die nun ausgewertet werden sollen.

Illegale Pokerrunde in Bad Cannstatt

In Bad Cannstatt stellten die Polizisten außerdem eine illegale Pokerrunde mit acht Teilnehmern fest. Die Teilnehmer, von denen einer sich mit einem offensichtlich gefälschten Personalausweis auswies, erwartet nun eine Anzeige.