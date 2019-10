Stuttgart Bauernaufstand im Südwesten

Stuttgart. An den bundesweiten Bauernprotesten gegen die Agrarpläne der Bundesregierung haben sich auch in Baden-Württemberg viele Landwirte beteiligt. Mit Hunderten Traktoren legten sie in Stuttgart teils den Verkehr lahm. Auch in Freiburg demonstrierten Bauern gegen Pläne der Bundesregierung für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft. Neben der Agrarpolitik aus Berlin stören sie sich im Südwesten vor allem an den Forderungen des Bienen-Volksbegehrens für mehr Artenschutz.