Stuttgart Bauernprotest: Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen

Stuttgart.

Wegen umfangreicher Bauernproteste zur Grünen Woche müssen sich Pendler in Stuttgart auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wir rechnen mit mehreren Hundert Traktoren, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Die Bauern fahren demnach am Vormittag aus vier Richtungen in die Landeshauptstadt. Ziel sei der Cannstatter Wasen. Die Polizei rechnet vor und nach der Kundgebung mit Staus und Einschränkungen im Stadtverkehr. "Wer nicht unbedingt mit dem Auto nach Stuttgart muss, sollte das heute vermeiden."