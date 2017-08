Stuttgart Bedrohten Tieren auf der Spur: Fledermausnacht im Südwesten

Stuttgart.

Bei einer "Batnight" können am Wochenende im Südwesten landesweit Fledermäuse auf der Suche nach Winterquartieren beobachtet werden. Von den 25 in Deutschland lebenden Fledermausarten leben 20 in Baden-Württemberg, sagt Nabu-Fledermausexpertin Ingrid Kaipf. Die Zahl der Fledermäuse im Südwesten ist nicht bekannt. Die Tiere gelten aber seit Jahrzehnten als vom Aussterben bedroht. Vor allem Insektizide und Holzschutzmittel haben in den 1970er Jahren zu einem Einbruch geführt, von dem sich der Bestand bis heute nicht erholt habe, erzählt Kaipf. Die "Kleine Hufeisennase" gibt es seitdem nicht mehr in Baden-Württemberg.