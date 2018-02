Stuttgart/Berglen Schnapsbrenner hoffen auf Erfolg im Whisky-Streit

Stuttgart.

Ob der Begriff "Glen" in Verbindung mit Whisky typisch schottisch ist wird heute der zuständige Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) erörtern. Sein Schlussantrag ist meist wegweisend für das Urteil, das in einigen Wochen erwartet wird. Geklagt hatte der schottische Whisky-Verband SWA gegen ein Produkt der Waldhornbrennerei in Berglen bei Stuttgart. Deren Whisky heißt "Glen Buchenbach". Der Streit vor verschiedenen Gerichten läuft schon seit fünf Jahren.