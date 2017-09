Stuttgart/Berlin Porsche-Betriebsratschef Hück: Diesel nicht der Schuldige

Stuttgart/Berlin.

Vor einem Treffen der führenden Auto-Betriebsräte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück vor einer Ächtung des Diesel-Motors gewarnt. "Wer den Diesel in Deutschland verteufelt, macht die Luft nicht sauberer, spielt jedoch mit den Arbeitsplätzen in unserer Automobil- und Zulieferindustrie", betonte Hück am Dienstag in Stuttgart.